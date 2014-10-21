За сутки в зоне АТО получили ранение 4 украинских военных
13:43, 21 октября 2014Страна
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За минувшие сутки на востоке Украины потерь среди украинских военных нет
Фото: УНИАН
За сутки в зоне АТО на востоке Украины получили ранение 4 украинских военных, погибших нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины потерь среди украинских военных нет, четверо украинских воинов получили ранение.
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