За сутки в зоне АТО получили ранение 4 украинских военных

13:43, 21 октября 2014
Страна
0

За минувшие сутки на востоке Украины потерь среди украинских военных нет

Фото: УНИАН

За сутки в зоне АТО на востоке Украины получили ранение 4 украинских военных, погибших нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины потерь среди украинских военных нет, четверо украинских воинов получили ранение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter