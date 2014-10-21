За сутки в зоне АТО получили ранение 4 украинских военных

За сутки в зоне АТО на востоке Украины получили ранение 4 украинских военных, погибших нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, за минувшие сутки на востоке Украины потерь среди украинских военных нет, четверо украинских воинов получили ранение.