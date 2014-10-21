Минздрав получил 100% препарата для больных гемофилией детей

Министерство здравоохранения Украины получило 100% препарата для лечения ингибиторных форм гемофилии у детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава, добавив, что и.о. министра здравоохранения Василий Лазоришинец проинспектировал доставку на склады «Укрвакцины» препарата для больных гемофилией.

«Речь идет о 153 тыс. международных единиц препарата «Фейба», что составляет 100% закупки препаратов в 2014 году для обеспечения неотложной помощи при сложных формах гемофилии у детей», - говорится в сообщении.

По словам Лазоришинца, препарат жизненно необходим для этой категории больных, кроме того, его можно использовать в других критических случаях остановки кровоизлияния у пациентов с упомянутой болезнью.

Часть препаратов планируется передать в Национальную детскую специализированную больницу «Охматдет», где проходят курс лечения маленькие пациенты, другая часть будет распределена по регионам.