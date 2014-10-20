«Волонтерская сотня» в Киеве раздала переселенцам продукты от Гуманитарного штаба Ахметова

Основную массу получателей составили люди пенсионного возраста и женщины с детьми до 3 лет. Гуманитарную помощь для раздачи переселенцам волонтерам передают общественные организации, фонды и неравнодушные киевляне. В частности, Гуманитарный штаб Рината Ахметова «Поможем» передал около 400 продуктовых наборов для раздачи переселенцам в субботу.

«Кроме продуктов больше всего сейчас переселенцы спрашивают теплую и резиновую обувь на низком ходу, одеяла и обогреватели, - говорит Елена Лебедь, координатор «Волонтерской сотни». – Сказывается похолодание. Мамы с детьми нуждаются в детском питании, бытовой химии».

Каждую субботу со склада «Волонтерской сотни» в Киеве на улице Фроловская, 9/11 гуманитарную помощь разного рода получают до 800 человек. Общественная организация сотрудничает с Гуманитарным штабом «Поможем» при фонде Рината Ахметова с августа 2014 года. За этот период волонтеры получили и раздали 2500 продуктовых наборов от Гуманитарного штаба.

«Волонтерская сотня» в Киеве раздала переселенцам продуктовые наборы от Гуманитарного штаба Рината Ахметова

18 октября, в субботу, 700 вынужденных переселенцев из зоны проведения АТО, на данный момент проживающих в Киеве и области, получили продукты и одежду из склада общественной организации «Волонтерская сотня».

Основную массу получателей составили люди пенсионного возраста и женщины с детьми до 3 лет. Гуманитарную помощь для раздачи переселенцам волонтерам передают общественные организации, фонды и неравнодушные киевляне. В частности, Гуманитарный штаб Рината Ахметова «Поможем» передал около 400 продуктовых наборов для раздачи переселенцам в субботу.

«Кроме продуктов больше всего сейчас переселенцы спрашивают теплую и резиновую обувь на низком ходу, одеяла и обогреватели, - говорит Елена Лебедь, координатор «Волонтерской сотни». – Сказывается похолодание. Мамы с детьми нуждаются в детском питании, бытовой химии».

Каждую субботу со склада «Волонтерской сотни» в Киеве на улице Фроловская, 9/11 гуманитарную помощь разного рода получают до 800 человек. Общественная организация сотрудничает с Гуманитарным штабом «Поможем» при фонде Рината Ахметова с августа 2014 года. За этот период волонтеры получили и раздали 2500 продуктовых наборов от Гуманитарного штаба.