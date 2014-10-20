В Мариуполе Мобильная женская консультация продолжает медобследования женщин

Сегодня, 20 октября 2014 года, в Всеукраинский день борьбы с раком грудной железы, в Мариуполе продолжили проверять женщин из числа переселенцев на «Мобильной женской консультации». По данным ВОЗ, рак грудной железы находится на первом месте среди онкологических заболеваний у женщин. В Украине ежегодно регистрируется более 16 тысяч женщин с этим типом онкопатологии. Каждые полчаса одна женщина узнает, что у нее рак грудной железы. От этой болезни ежегодно умирает 7,5 тысяч женщин. Отдельная проблема, что очень многие женщины обращаются к врачу уже с запущенным заболеванием, и это сводит к минимуму успешность лечения. Поэтому статистика по заболеваемости в Украине и в мире похожа, а вот цифры по смертности в Украине на порядок выше.

Акция стартовала в Мариуполе 15 октября в рамках деятельности Гуманитарного штаба «Поможем» Рината Ахметова и Мариупольского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Мариупольского городского совета. За эти дни обследование прошли уже 100 женщин. Передвижной комплекс пробудет в городе предварительно до 15 ноября. Бесплатную, качественную и анонимную комплексную диагностику органов репродуктивной системы могут пройти женщины из числа вынужденных переселенцев, а также женщины из семей в сложных жизненных обстоятельствах. Информацию о записи и возможности обследования в Мобильной женской консультации можно получить по телефону горячей линии 0 800 50 9001 (бесплатно со всех телефонов), 0629 33 52 25.

«Уже сформированы списки женщин и график осмотра на ближайшие 2 недели, - рассказывает Виктория Мыколаюк, руководитель программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова. – Для женщин, вынужденных переселиться в Мариуполь на время боевых действий, сейчас это практически единственная возможность пройти диагностику бесплатно».

Главный врач Мариупольского онкодиспансера Сергей Волошин: «В первые дни работы передвижной консультации у одной женщины уже обнаружили рак, еще у одной женщины – подозрение на онкологию, ждем дополнительных результатов. Только ранняя диагностика является залогом успешного лечения. На ранних стадиях рак излечивается практически в 90% случаев. Поэтому женщинам до 40 лет рекомендован ежегодный осмотр врача маммолога, гинеколога и УЗИ грудной железы, а женщинам старше 40 лет показана маммография раз в два года. Для переселенцев, а также для женщин из кризисных мариупольских семей, которые не могут позволить себе пройти комплексное обследование, это важная акция. Все женщины должны задумываться о своем здоровье не только раз в году, в этот день. Поэтому такая акция, которую проводит Гуманитарный штаб Рината Ахметова и Национальный институт рака впервые в Мариуполе, направлена также на информирование и привлечение внимания к проблеме».

«Мобильная женская консультация» - это специализированный 18-метровый автопоезд, созданный по европейскому образцу для комплексного обследования органов репродуктивной системы примерно у 5000 женщин в год. Внутри этой клиники на колесах находится два специализированных кабинета – гинекологический – с аппаратом УЗИ, кольпоскопом, инвентарем для забора цитологического материала, и маммологический кабинет – где женщинам делают маммографию грудных желез.

Начиная с 2012 года, на базе «Мобильной женской консультации – совместного проекта фонда Ахметова и Национального института рака - уже осмотрено 4 423 женщины. У десятков женщин был выявлен рак на ранних стадиях, они прошли лечение и сейчас здоровы

Справка:

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.