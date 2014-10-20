Верховная Рада разблокировала использование свыше 500 тыс. доз вакцины БЦЖ

Проголосовав за внесение изменений в проект закона «О лекарственных средствах», Верховная Рада Украины разрешила использование свыше 500 тыс. доз вакцин БЦЖ, срок годности которых истекает в сентябре 2015 г. Этот шаг исправит критическую ситуацию с обеспечением регионов Украины этой вакциной к моменту завершения тендерных закупок.

Об этом заявил и.о. министра здравоохранения Василий Лазоришинец на брифинге, сообщили УНИАН в пресс-службе Миздрава.

В частности, он отметил, что сегодня, в процессе процедуры государственных закупок находятся 1 млрд 521,5 млн. грн. Заключено договоров на 674,4 млн. грн. (для сравнения: на 15 октября – 495 млн. грн, на 1 октября – 107 млн. грн). Среди направлений, по которым заключены договоры за последние дни, – препараты для больных полисахаридозом, аутизмом на сумму свыше 15 млн. грн.

Если по состоянию на 1 октября с.г. в Антимонопольном комитете были заблокированы торги на сумму 504 млн. грн, то в настоящее время все вопросы разблокированы.

«В течение ноября 2014 г. состоится открытие около 50 предложений участников государственных закупок по централизованным мероприятиям и государственным программам на сумму свыше 1,774 млрд грн, что составляет 82,13% от общей суммы, выделенной Миздравом Украины на государственные закупки», - отметил Лазоришинец.

Как отмечалось на брифинге, по состоянию на 20 октября из складов «Укрвакцины» в регионы по бюджетным программам поставлены следующие лекарственные средства: медикаменты для детей с первичным иммунодефицитом на сумму около 1 млн грн.; медикаменты для детей, больных хроническим вирусным гепатитом – на сумму около 500 тыс. грн.; вакцина «Пентаксим» – на сумму 121 млн грн.

По словам руководителя министерства, Миздрав принимает беспрецедентные меры, чтобы исправить ситуацию к моменту завершения тендерных торгов. В частности, продолжаются переговоры с Глобальным фондом, со Всемирным банком, ВОЗ, Красным Крестом. Благодаря активной позиции министерства, Украина уже получила гуманитарную помощь от Грузии, Словакии, Израиля, США. В ближайшее время состоится передача третьего транша гуманитарной помощи от ВОЗ.

Кроме того, решением Коллегии Миздрава Украины от 17 октября с.г. в Министерстве здравоохранения и во всех областях созданы штабы, которые жестко будут контролировать наличие остатков лекарств в регионах и оперативно решать вопрос перераспределения лекарств и изделий медицинского назначения.

Лазоришинец в очередной раз подчеркнул, что задача по обеспечению лекарствами, поставленная Правительством перед Миздравом, сейчас решается несколькими путями: разблокированием тендерных закупок, привлечением гуманитарной помощи, привлечением международных грантов и помощью пациентских организаций, которые активно сотрудничают с Министерством в перераспределении лекарств в разных регионах Украины.