Минздрав открыл «горячую телефонную линию» относительно обеспечения регионов лекарствами

С целью контроля за наличием лекарств, вакцин и изделий медицинского назначения во всех регионах Украины и возможности их оперативного перераспределения в Министерстве здравоохранения Украины будет действовать «горячая телефонная линия».

Как сообщили УНИАН в ведомстве, всю информацию об отсутствии тех или иных лекарственных средств, вакцин и изделий медицинского назначения в медицинских учреждениях Украины их руководители или граждане могут сообщить по телефонам: 0-800-801-333, (044)-200-07- 85, (044)-200-07-81.

По словам и.о. министра здравоохранения Украины Василия Лазоришинца, оперативный штаб и «горячая линия» созданы для того, чтобы ведомство имело объективную информацию о наличии лекарств в регионах.

"Это позволит полностью контролировать ситуацию в стране и в режиме реального времени делать перераспределение лекарств. Ни один больной не должен остаться без лекарств - поэтому мы ввели экстренное обеспечение учреждений здравоохранения лекарственными средствами и средствами медицинского назначения за счет излишков лекарств в других регионах и гуманитарной помощи», - отметил Лазоришинец.

В Минздраве также отметили, что «горячие линии» будут действовать при всех областных департаментах и управлениях здравоохранения и в Киеве.