Минздрав и общественные организации Украины подписали Меморандум о сотрудничестве

Как сообщили УНИАН в Минздраве, меморандум заключен между Министерством здравоохранения Украины в лице и.о. Министра здравоохранения Василия Лазоришинца, Всеукраинской общественной организацией «Ассоциация больных хроническим миелолейкозом «Осанна», Международным благотворительным фондом «Здоровье украинского народа», общественным союзом «Орфанные заболевания», Всеукраинским советом защиты прав и безопасности пациентов, Всеукраинской общественной организацией «Остановим гепатит», Всеукраинской ассоциации инвалидов рассеянного склероза «ВАІРС», Всеукраинским общественным объединения инвалидов «Всеукраинское общество гемофилии» и Международной диабетической ассоциацией Украины.

Чиновники Минздрава и представители общественности обсудили координацию совместных действий по экстренному обеспечению лечебно-профилактических учреждений лекарственными средствами и медицинскими изделиями в соответствии с государственных программ и центральных мероприятий, которые финансируются из государственного бюджета.

Минздрав обязался сформировать и своевременно предоставить перечень лекарственных средств и медицинских изделий, остатки которых являются критическими, а также обеспечить принятие, распределение и доставку лекарственных средств и медицинских изделий в качестве гуманитарной помощи в лечебно-профилактических учреждений.

Меморандум вступил в силу с момента подписания и будет действовать до 31 декабря 2014 года.