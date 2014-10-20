Медики на востоке фальсифицируют данные о ранениях людей в результате насильственных действий - Amnesty International

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила директор представительства Amnesty International в Украине Татьяна Мазур.

В частности, Мазур сообщила, что работу экспертов организации часто осложняет то, что все стороны конфликта имеют тенденцию скрывать свои действия на востоке Украины.

По словам Мазур, медицинские работники в Северодонецке и Лисичанске Луганской области сообщали, что из-за опасения за свою жизнь они не комментируют доказательства нарушений норм гуманитарного права.

«Медработники обязаны согласно закону сообщать в милицию о ранениях людей, нанесенных в результате насильственных действий. Однако тенденция фальсифицировать информацию о травматических повреждениях укоренились за последние месяцы в регионе конфликта», - сказала Мазур.

При этом она сообщила, что люди, которых били или пытали террористы, часто объясняли, что получили телесные повреждения якобы в результате несчастных случаев.

«Сепаратистские формирования также не разрешали работникам Лисичанской больницы фиксировать огнестрельные ранения их боевиков», - добавила Мазур.

Также она выразила обеспокоенность, что после освобождения территорий от террористов тенденция фальсифицировать информацию о ранении остается, даже когда освобожденные города перешли под контроль украинской власти.