Сегодня - Всеукраинский день борьбы с заболеваниями раком молочной железы

Заболеваемость РМЖ среди женщин мира за последние 25 лет выросла в 30 раз. Почти 10 лет назад эта болезнь вышла на первое место среди всех онкологических «женских» заболеваний и с тех пор удерживает печальное лидерство. И ежегодно у 1,3 млн женщин нашей планеты диагностируется РМЖ. В целом уровень заболеваемости раком молочной железы за последние два десятилетия возрос на 30%. Однако, благодаря улучшению диагностики и методов лечения, смертность не увеличивается, поскольку на начальной стадии РМЖ излечивается почти полностью.

Заболеть раком молочной железы может любая женщина. Факторами риска являются: возраст старше 40 лет, наследственная предрасположенность, поздняя менопауза, раннее начало месячных (до 12 лет), поздние первые роды (в возрасте свыше 30 лет) или их отсутствие, прерывание беременности, фиброзно-кистозная мастопатия, ожирение, курение. К этому перечню можно добавить также плохую экологию, гормональные нарушения, неправильное питание, алкоголизм.

РМЖ обнаруживают очень часто на поздних стадиях, когда спасти женщину трудно, а то и вообще невозможно. Рак молочной железы диагностируется в запущенных стадиях у 22% заболевших жительниц Украины.

Основными методами, которые позволяют своевременно обнаружить это заболевание, являются:

• регулярное самообследование молочных желез;

• обследование у маммолога-онколога один раз в год;

• УЗИ молочных желез женщинам в возрасте до 40 лет - 1 раз в 2 года, после 50 лет - ежегодно.

С целью раннего диагностирования РМЖ каждая женщина должна владеть техникой самостоятельного обследования молочных желез. Осмотр молочных желез рекомендуется проводить ежемесячно на 8-12 день менструального цикла.

Вас должны насторожить:

* припухлость, твердый узел, уплотнения;

* отек, локальное повышение температуры, покраснение или потемнение кожи;

* изменение размера или формы молочных желез;

* углубление или сморщивание кожи;

* зуд, язвы или сыпь на сосках;

* западения соска или иной части груди;

* выделения из сосков;

* появление постоянной боли в одной области.

Своевременное обращение к врачам (ультразвуковое и маммографическое обследование молочных желез) позволяет выявлять новообразования на ранних стадиях развития.

Можно уверенно говорить о том, что своевременная и ранняя диагностика предопухолевых и опухолевых заболеваний в определенной степени гарантирует успешность лечения. В первую очередь это зависит от самой женщины, от её осторожности, её внимания к своему здоровью.

Раннее выявление рака – залог его полного излечения. Рак молочной железы – не приговор, это болезнь, которую лечат и побеждают!