Дети-аутисты и война



Диагноз Саше врачи поставили год назад – аутизм, нарушение развития речи. В Центре помощи детям инвалидам с ребенком занимались специалисты, наблюдалась позитивная динамика. Ребенок получал удовольствие от занятий, игр на улице, просмотра детских книжек.

Но два с половиной месяца назад, когда в Шахтерске Донецкой области начались вооруженные столкновения, Саше с мамой Ларисой срочно пришлось думать о том, как покинуть «горячую точку».

«Возле нашего дома стоял и стрелял танк. Снаряды несколько раз пролетали над крышей. Многие дома сильно пострадали", - вспоминает мама мальчика. Женщина рассказала, как шестилетний сын не хотел идти прятаться в погреб. Мальчик, который из-за болезни и так был замкнутый, необщительный, разговаривал на своем языке, а от постоянных выстрелов артиллерийских и минометных орудий его состояние ухудшилось.

Причина возникновения аутизма до сих пор неизвестна, как нет и лекарства от него. Все препараты, которые принимаются аутистами, направлены на снятие симптомов и нормализацию развития. Поэтому прекращение курса лечения для маленького Саши могло отразиться на состоянии сна, развитии речи, пищеварении и даже привести к появлению аллергии.

Особенную потребность в лекарствах для сына Лариса Анатольевна почувствовала, уже находясь в безопасном месте, на берегу Черного моря. В августе ее с ребенком Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова эвакуировал и поселил на базе отдыха «Медик-2» поселка Сергеевка в Одесской области.

«Спасибо Штабу, в Сергеевке была отличная еда, много фруктов, молочных продуктов, - делится мама Саши. – Солнце, море – что еще нужно для ребенка, чтобы набраться сил и забыть об ужасах войны? Единственная проблема – не было денег на лекарства».

До начала военных действий для мальчика медикаменты поступали бесплатно по государственной программе. Находясь в Сергеевке, Лариса Анатольевна успела оформить пособие по уходу за ребенком-инвалидом, но до сих пор ни разу его не получила. Единственным источником дохода в семье осталась зарплата отца, который до сих пор работает охранником в Шахтерске.

За помощью для сына Лариса Анатольевна решила обратиться в Гуманитарный штаб – уже спустя несколько дней для Саши закупили необходимые медикаменты. Из-за вынужденных переездов мальчик не смог начать учебный год, как его сверстники, но семья надеется, что скоро наступит мир, они смогут вернуться в Шахтерск, и возобновить индивидуальные занятия для Саши.

Инна Демченко