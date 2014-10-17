До 4 ноября будет открыто около 50 тендеров по закупке лекарств на сумму более 1 млрд грн

До 4 ноября состоится открытие около 50 тендеров по закупке лекарств за государственные средства на сумму более 1 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Василий Лазоришинец сегодня на коллегии Минздрава.

По его словам, на сегодняшний день в процессе процедуры госзакупок - 1 млрд 378 млн грн.

«Заключено договоров (по состоянию на 15 октября) на сумму 558 млн грн. Среди направлений, по которым заключены договоры, - взрослая онкология, детская гемофилия, трансплантация (лекарства и изделия), лекарства по репродуктивному здоровью, ДЦП. Из них уже зарегистрировано в казначействе на 1 октября 104,2 млн грн, за неделю с 7 по 15 октября – на 326,9 млн грн. Сейчас на стадии заключения договоры на сумму 116, 3 млн грн. В Антимонопольном комитете на 1 октября было заблокировано 504 млн.грн. Нам удалось разблокировать 420 млн грн – АРВ, эндопротезы, бланки больничных листков, сердечно-сосудистые», - сказал Лазоришинец.

В то же время он отметил, что остаются заблокированными на 17 октября около 84 млн грн по вопросам гепатитов.

«Сегодня в АМКУ назначено рассмотрение этой жалобы по вопросам гепатитов. Вчера состоялось раскрытие предложений участников торгов на 81 млн грн по рассеянному склерозу и взрослой нефрологии. Также на сегодня по детским программам (лечебное питание - муковисцидоз, детская онкология) запланировано раскрытие предложений участников торгов на сумму 165,4 млн грн», - сообщил Лазоришинец.

По его словам, Минздраву приходится в ручном режиме перераспределять остатки из одной области в другую, где возникает кризисная ситуация с лекарствами. Поэтому и.о. министра призвал руководителей облуправлений здравоохранения в регионах оперативно решать вопрос перераспределения лекарств. «Прошу всех руководителей областных управлений здравоохранения держать на жестком контроле вопрос остатков лекарств и вакцин, чтобы в критической ситуации мы смогли помогать друг другу», - сказал Лазоришинец.