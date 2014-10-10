Минздрав оплатил договоры о закупке лекарств на более 100 млн грн

Министерство здравоохранения уже заключило и оплатило договоры о закупке лекарств за государственные средства на сумму более 100 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом заявил и.о. министра здравоохранения Василий Лазоришинец.

Читайте такжеОтстранение от должности министра здравоохранения Мусия не решит проблему с госзакупками лекарств

В сообщении напоминается, что 1 октября премьер-министр Украины Арсений Яценюк поставил перед новым руководством Минздрава задачу безотлагательно решить проблему с закупкой лекарственных средств за государственные средства.

И. о. министра напомнил, что на государственные закупки лекарств, вакцин и изделий медицинского назначения в 2014 г. было выделено 2,1 млрд грн. Сегодня, сообщил он, уже заключены договоры на 430 млн грн по проведению государственных закупок лекарств, вакцин и изделий медицинского назначения, а на стадии подписания находятся договоры еще на 140 млн грн, подписаны и оплачены договоры на сумму 104 млн грн.

Читайте такжеГПУ будет расследовать бездеятельность руководства Минздрава в сфере закупок лекарств

«То есть, мы уже имеем возможность закупать лекарства на 570 млн (27,1% от общей суммы, выделенной на государственные закупки). Это не те 44 млн, которые были еще неделю назад. И это даст возможность доставить лекарства в больницы через две-три недели», - заверил Лазоришинец и добавил, что в процессе процедуры закупок на 870 млн грн - то есть в сумме это составляет почти 1,4 млрд грн».

Еще на 143 млн грн разрабатывается тендерная документация, отметил чиновник.

По его словам, только за два последних дня принято решение об объявлении торгов почти на 100 млн грн - речь идет об отдельных позициях по препаратам для лечения детей, больных мукополисахаридозом, расходные материалы для больных ВИЧ/СПИД и др. За эту неделю заключены договоры на сумму около 330 млн грн, раскрыты предложения на 92,8 млн грн (взрослая онкология).

Кроме того, Лазоришинец обратил внимание, что, в соответствии с действующим законодательством любой, даже тот, кто к области здравоохранения никакого отношения не имеет, может подать жалобу в Антимонопольный комитет и таким образом заблокировать торги. За весь период массовые жалобы участников конкурсных торгов, поданные в Антимонопольный комитет Украины (31 жалоба и столько же обращений), заблокировали торги на общую сумму более 1,4 млрд грн, что составляет более 60% от годового плана закупок Минздрава Украины. Значительная часть торгов, учитывая продолжительность процедуры рассмотрения жалоб (около месяца) оставались заблокированными до последнего времени. На данный момент заблокированными АМКУ остаются процедуры на почти 500 млн грн, в том числе на лекарства для больных на ВИЧ/СПИД на более 200 млн грн.

«Если эти процедуры разблокировать, то это уже будет 1,9 млрд грн», - добавил и.о. министра.

Как отметил Лазоришинец, критическое состояние с проведением тендеров и обеспечением населения лекарствами по общегосударственным целевым программам было вызвано как объективными, такими субъективными обстоятельствами. К объективным причинам он отнес рост курса доллара, введение НДС на лекарственные средства в размере 7%, блокирование работы тендерного комитета жалобами через АМКУ. Но вместе с этим были и субъективные причины, такие как: ненадлежащий контроль со стороны руководства Минздрава за проведением тендеров, перевод госзакупок в политическую плоскость, развал организационно-кадровой системы и тому подобное.

Он отметил, что сейчас все эти вопросы постепенно решаются, и уже к установленному премьер-министром сроку Минздрав надеется доложить правительству о выполнении заданий с проведением госзакупок лекарств.

«До срока, который установлен правительством, осталось всего 13 дней. И мы должны 100% объявить процедуры, а затем, согласно нашему действующему законодательству, проводить торги и закупки», - заявил Лазоришинец.