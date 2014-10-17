Минздрав создаст рабочую группу по противодействию распространения вируса лихорадки Эбола

Министерство здравоохранения инициирует создание Межведомственной рабочей группы по контролю и противодействию распространения вируса лихорадки Эбола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Василий Лазоришинец сегодня на коллегии Минздрава.

«Я дал поручение создать Межведомственную рабочую группу по контролю и противодействию вирусу лихорадки Эбола. Это должна быть рабочая группа совместно с Академией медицинских наук, с представителями пограничной и миграционной служб, Министерством образования, Министерством иностранных дел. Также необходимо пригласить специалистов Минздрава, имеющих необходимый опыт работы, и разработать мероприятия по контролю и противодействию этой глобальной катастрофе», - сказал он.

Лазоришинец подчеркнул, что вирус, в первую очередь, будет поражать медицинских работников, поэтому необходимо предусмотреть закупку необходимой защитной одежды для медиков.

Как известно, вирус лихорадки Эбола стремительно распространяется в Западной Африке. По последней информации ВОЗ, количество зараженных составляет 9814 человека, около 4,5 тыс. человек умерли. Вирус распространился уже в новых районах Сьерра-Леоне и Гвинеи. Эффективной вакцины против вируса пока еще не существует.