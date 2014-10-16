В России студенты Орловского университета госпитализированы с подозрением на лихорадку Эбола

В России двое учащихся Орловского университета госпитализированы с подозрением на лихорадку Эбола . При этом в Минздраве РФ призывают не делать преждевременных выводов о заражении лихорадкой Эбола двух африканских студентов.

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Об этом заявил пресс-секретарь Минздрава Олег Салагай, передает РИА «Новости».

Двое учащихся Орловского университета госпитализированы с подозрением на лихорадку Эбола. Больные находятся в изоляционных блоках в инфекционном отделении городской больницы им. Боткина в городе Орле. Молодые люди приехали в Орел на автобусе из Москвы, а в столицу прилетели на самолете из Гвинеи-Бисау.

«Не стоит делать преждевременных выводов относительно заболевания, потому что повышенная температура тела является неспецифическим симптомом, характерным для очень большого количества заболеваний», - сказал Салагай.

По его словам, «помещение человека под наблюдение в случае, если имеется какая-то настороженность относительно инфекционных заболеваний - это достаточно обычное явление, которое используется санитарной службой». Салагай добавил, что такие меры необходимы для того, чтобы обезопасить других людей и своевременно поставить диагноз пациенту.

Вирус Эбола стремительно распространяется по Западной Африке. По последней информации ВОЗ, число зараженных в настоящее время составляет 9814, около 4,5 тысячи человек скончались. Вирус распространился уже в новых районах Сьерра-Леоне и Гвинеи. Эффективной вакцины против вируса пока не существует.