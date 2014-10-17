Маски из имбиря делают волосы раскошными
Маска для волос с имбирем и растительными маслами сделает ваши волосы гладкими и блестящими
Волосы индийских женщин удивительно красивы: блестящие, густые, длинные. В чем секрет? Оказывается, в Индии уже на протяжении 2000 лет используется маска для волос с имбирем. Она полезна для волос из-за содержания витаминов, входящих в имбирь — В2, А, В1 и С. Но не стоит все лавры отдавать витаминам которые имеются в имбире, стоит отметить, что в его состав также входят эфирные масла и их наличие доходит до 3%.
Полезно знать! Маска для волос с имбирем и растительными маслами сделает ваши волосы гладкими и блестящими. Помимо прочего, корень имбиря дает легкий осветляющий эффект. Если использовать маски для ухода за волосами с добавлением имбиря постоянно, то через некоторое время светлые волосы обретут легкий медовый оттенок.
Стимулирующая маска
В том случае, если стрижка оказалась неудачной и есть необходимость в быстром росте волос, поможет следующая имбирная маска для волос.
Четыре столовых ложки сока имбиря смешивают с двумя чайными ложками этого же, но сухого и молотого растения. Состав наносят на волосы и втирают в течение 10 минут. Затем следует промыть волосы теплой водой.
Индийская маска для волос
Эта маска представляет собой вышеуказанный рецепт, разница лишь в том, что держать маску на волосах в данном случае необходимо в течение часа.
Испанский вариант имбирной маски для волос
Ингредиенты: две столовые ложки имбирного сока, 3 перепелиных яйца, 2 чайные ложечки кофейной гущи, 2 столовые ложки меда.
Все компоненты перемешивают и наносят массажными движениями на кожу головы. Через час волосы вымыть как обычно.
Имбирная маска от перхоти
Волосы моют горячим отваром имбиря. Данное средство не только успешно борется с перхотью, но и предупреждает облысение.
Маска для жирных волос
Те, кто страдает от такой проблемы как жирные волосы, могут попробовать следующую маску. Для начала необходимо выжать сок из корня имбиря, далее его втирают в кожу головы массажными движениями. Для большего эффекта рекомендовано надеть полиэтиленовую шапочку. Необходимо продержать маску на волосах не менее двух часов, а затем смыть водой. Помимо лечебного эффекта маска дает еще и прекрасный запах.
Маска с имбирем и кунжутным маслом
Способ приготовления: 2 столовые ложки масла, 1 столовая ложка имбирного тертого корня.
Массажными движениями втирать смесь в кожу головы, смыть через 30 минут.
Хотелось бы еще раз отметить, что маски для волос с имбирем это — один из эффективных и главное проверенных годами способов, чтобы укрепить, восстановить или питать наши волосы в домашних условиях.
Делая маски, массаж, ополаскивания ваши волосы будут красивыми и здоровыми.