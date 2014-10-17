Маски из имбиря делают волосы раскошными

Волосы индийских женщин удивительно красивы: блестящие, густые, длинные. В чем секрет? Оказывается, в Индии уже на протяжении 2000 лет используется маска для волос с имбирем. Она полезна для волос из-за содержания витаминов, входящих в имбирь — В2, А, В1 и С. Но не стоит все лавры отдавать витаминам которые имеются в имбире, стоит отметить, что в его состав также входят эфирные масла и их наличие доходит до 3%.

Полезно знать! Маска для волос с имбирем и растительными маслами сделает ваши волосы гладкими и блестящими. Помимо прочего, корень имбиря дает легкий осветляющий эффект. Если использовать маски для ухода за волосами с добавлением имбиря постоянно, то через некоторое время светлые волосы обретут легкий медовый оттенок.

Стимулирующая маска

В том случае, если стрижка оказалась неудачной и есть необходимость в быстром росте волос, поможет следующая имбирная маска для волос.

Четыре столовых ложки сока имбиря смешивают с двумя чайными ложками этого же, но сухого и молотого растения. Состав наносят на волосы и втирают в течение 10 минут. Затем следует промыть волосы теплой водой.

Индийская маска для волос

Эта маска представляет собой вышеуказанный рецепт, разница лишь в том, что держать маску на волосах в данном случае необходимо в течение часа.

Испанский вариант имбирной маски для волос

Ингредиенты: две столовые ложки имбирного сока, 3 перепелиных яйца, 2 чайные ложечки кофейной гущи, 2 столовые ложки меда.

Все компоненты перемешивают и наносят массажными движениями на кожу головы. Через час волосы вымыть как обычно.

Имбирная маска от перхоти

Волосы моют горячим отваром имбиря. Данное средство не только успешно борется с перхотью, но и предупреждает облысение.

Маска для жирных волос

Те, кто страдает от такой проблемы как жирные волосы, могут попробовать следующую маску. Для начала необходимо выжать сок из корня имбиря, далее его втирают в кожу головы массажными движениями. Для большего эффекта рекомендовано надеть полиэтиленовую шапочку. Необходимо продержать маску на волосах не менее двух часов, а затем смыть водой. Помимо лечебного эффекта маска дает еще и прекрасный запах.

Маска с имбирем и кунжутным маслом

Способ приготовления: 2 столовые ложки масла, 1 столовая ложка имбирного тертого корня.

Массажными движениями втирать смесь в кожу головы, смыть через 30 минут.

Хотелось бы еще раз отметить, что маски для волос с имбирем это — один из эффективных и главное проверенных годами способов, чтобы укрепить, восстановить или питать наши волосы в домашних условиях.

Делая маски, массаж, ополаскивания ваши волосы будут красивыми и здоровыми.