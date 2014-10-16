Уже проведено 500 анализов ДНК людей, чьи родные пропали в Донбассе

Уже проведено 500 анализов ДНК людей, чьи родные пропали в зоне проведения Антитеррористической операции, но этот процесс затянется надолго, поскольку в Украине нет мощностей для быстрого проведения исследований.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель директора Национального военно-исторического музея Ярослав Тинченко.

Он рассказал, что, кроме дефицита лабораторных мощностей, есть проблема отсутствия помещений для хранения тел. И в такой ситуации в Днепропетровской области и в Запорожье прибегли к временным, так называемым санитарным захоронениям таких тел. После их идентификации - отождествления их ДНК с ДНК их родственников - тела будут переданы для захоронения.

Также Тинченко сообщил, что идентификация тел погибших по ДНК очень сложная и недешевая: "если тест ДНК родственников делается за 10 дней и стоит 1000 грн, то ДНК-тест останков бойцов может стоить до десятков тысяч долларов, в зависимости от состояния сохранения тела".

Кроме того, Тинченко рассказал, что уже возник новый вид мошенничества, когда преступники пытаются нажиться на родственниках пропавших без вести военных: "люди ищут своих родных через интернет, размещают объявления. Им звонят по телефону преступники и предлагают за деньги представить информацию или даже привезти разыскиваемого".