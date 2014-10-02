ДНК-экспертизу тел погибших участников АТО будут осуществлять лаборатории МВД

Об этом в эфире Первого национального телеканала сказала советник президента Украины Ольга Богомолец, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Определенные трудности (с узнаванием тел) возникали из-за того, что экспертизы делали разные лаборатории. Сегодня Администрацией президента принято решение, что Министерство здравоохранения отстранено от проведения экспертиз ДНК. Эта работа полностью передана Министерству внутренних дел», - отметила Богомолец.

МВД имеет 17 современных лабораторий, которые позволяют провести ДНК-экспертизу на должном уровни. Советник президента подчеркнула, что новая система экспертизы погибших будет действовать уже на будущей неделе.

Она пояснила, что родственникам пропавших без вести следует обратиться в районный отдел милиции. Органы внутренних дел на основаниях соответствующего уголовного производства должны предоставить людям направления на бесплатный анализ для проведения ДНК-экспертизы. ДНК будет внесена в единую базу данных.

Богомолец сообщила, что на сегодняшний день 552 не узнанных тела погибших требуют проведения экспертизы. «Они будут похоронены после проведения экспертизы. При каждом захоронении есть номер, который соответствует номеру в реестре ДНК, в соответствии с которым родственники могут забрать тело и перепохоронить его», - сказала она.

Богомолец отметила, что сегодня продолжаются робота над созданием единого информационного ресурса «Люди помогают людям», целью которого будет помощь семьям активистов и правоохранителей, которые погибли во время Революции достоинства, а также семьям погибших участников АТО.

По ее словам, семьи погибших будут получать прямой карточный счет, на который будут поступать средства из любой точки мира.

Также советник главы государства сообщила, что при Администрации президента создан координационный волонтерский штаб, который будет собирать информацию об участниках АТО, которые нуждаются в протезировании. «Я лично буду контролировать, чтобы это протезирование проводилось», - подчеркнула Богомолец.