Лишь 60% украинских родителей вакцинируют своих детей - ЮНИСЕФ

Украинские матери детей до 5 лет изменили свое отношение к вакцинации на более лояльное и позитивное, сообщили УНИАН в ЮНИСЕФ.

Для сравнения, на сегодняшний день 72% матерей положительно воспринимают вакцинацию, что почти в 2,5 раза превышает показатели 2008 года (28%), и только 13% против этого (свыше 32% в 2008 году).

Уровень доверия к врачу и медсестре относительно вопросов вакцинации оказался достаточно высоким, и большим, чем доверие к учреждению, где делают прививку (80% к врачу и медсестре и 74% к учреждению).

«Благодаря активной разъяснительной работе, которую мы ведем, в течение последних пяти лет мамы в Украине стали больше доверять вакцинации. Однако угроза полиомиелита и других инфекционных заболеваний в Украине остается достаточно высокой», - отметила Джованна Барберис, председатель ЮНИСЕФ в Украине.

Однако лишь 63% матерей делают прививку детям, согласно украинскому календарю, самый Низкий показатель в Киеве, где всего 49% матерей делают вакцинацию детям в соответствии с календарем. Что касается защиты от полиомиелита, только 44% матерей считают, что их ребенок полностью вакцинирован от полио.

В то же время, практика делать анализы и обследование специалистами перед вакцинацией (что не рекомендуется Минздравом Украины и международными рекомендациями) является самой распространенной на Западной Украине (18%), и в Украине в целом составляет 14%.

Среди тех мам, кто делает вакцинацию детям, больше половины - 58% - сталкивалась с эмоциональными трудностями относительно принятия решения о вакцинации. Больше всего прислушиваются к врачу педиатру 56% мам, и считают, что вразумительная консультация врача помогает в таком случае 78% матерей.

«В первую очередь полиомиелит угрожает странам с большим количеством невакцинированных детей, как в Украине. Однако конкретные усилия могут снизить риск полиомиелита, но действовать нужно уже сейчас» - сказала Дорит Нитцан, Председатель Бюро ВОЗ в Украине.

Среди тех, кто не вакцинирует своих детей, основными барьерами относительно вакцинации является базовое недоверие к прививкам в целом и страх побочных реакций. Большинство мам самостоятельно не ищут информацию о вакцинации, а полагаются на информацию от врача или из СМИ. Каждая третья мама раньше слышала агитационные сообщения против вакцинации, отметили в ЮНИСЕФ.

*** В течение июня-июля 2014 года ЮНИСЕФ и ВОЗ провели опрос среди женщин 18-45 лет, которые имеют детей в возрасте до 5 лет включительно. Опрос проводился в общественных местах исследовательской компанией InMind, выборка репрезентативна по географии, возрасту детей и матерей, вся Украина, городское и сельское население.