Разблокированы торги по закупке лекарств за государственные средства на сумму 420 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра здравоохранения Василий Лазоришинец сообщил на брифинге.

По его словам, почти вдвое увеличено количество конкурсных закупок лекарств, которые находятся в процессе завершения

Лазоришинец подчеркнул, что уже заключено договоров на 495 млн грн - в пять раз больше, чем по состоянию на 1 октября этого года.

“Если на 1 октября было закуплено и оплачено медикаментов на 104 млн грн, то на сегодняшний день эта сумма - 326 млн”, - сказал Лазоришинец.

Он также сообщил, что по просьбе правительства состоялось совместное заседание представителей Минздрава и Антимонопольного комитета Украины.

По словам Лазоришинца, на заседании “были сняты жалобы кожгалантерейной и туристической фирм, которые блокировали торги по жизненно важным медикаментам”.

“Все вопросы сняты, и на сегодняшний день из 500 млн грн, которые были заблокированы, 420 млн грн разблокированы, однако это не означает, что недобросовестные бизнес-структуры, которые преследуют свои цели и не переживают за жизнь пациентов, не будут в дальнейшем блокировать торги, но мы делаем все, чтобы все процедуры происходили максимально прозрачно, честно и своевременно”, - отметил Лазоришинец.

Он подчеркнул, что уже разблокированы торги по закупке лекарств для АРВ-терапии для ВИЧ-инфицированных, торги по закупке эндопротезов, бланков листов нетрудоспособности и жизненно необходимых лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний.

“За вчерашний день открыто торгов на 80 млн грн, а на данный момент уже 90 млн грн, процесс идет, и он контролируется”, - сказал Лазоришинец.

Вместе с тем, по его словам, «на сегодняшний день в процедурах закупки медикаментов находится 1 млрд 373 млн грн».

Как сообщал УНИАН, 1 октября премьер-министр Украины Арсений Яценюк поставил перед новым руководством Минздрава задание безотлагательно решить проблему с закупкой лекарственных средств за государственные средства.

На государственные закупки лекарств, вакцин и изделий медицинского назначения в 2014 г. было выделено 2,1 млрд грн.