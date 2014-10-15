«Охматдету» передали уникальное медицинское оборудование

В национальной детской специализированной больнице «Охматдет» презентовали новое современное и уникальное в Украине медицинское оборудование, переданное больнице Фондом Кличко.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в презентации принял мэр столицы, председатель КГГА, соучредитель фонда Виталий Кличко и главный врач «Охматдета» Юрий Гладуш.

Как отмечалось, установление этого оборудования в больнице стало возможным благодаря также грантовой программе немецкого благотворительного фонда Ein Herz für Kinder («Сердце детям») по инициативе Фонда Кличко. Медицинское оборудование стоит 3 млн 139 тыс. грн.

По словам Гладуша, больница обратилась в Фонд Кличко с просьбой приобрести необходимое оборудование и вместе подготовили запрос в немецкий фонд о получении гранта. Уже через два месяца больница это оборудование получила. Гладуш отметил, что учреждение получило семь единиц оборудования, две из которых - уникальные для Украины. Это устройство для исправления дефектов позвоночника ребенка и эндоскопическая стойка Karl Storz, благодаря которой можно диагностировать отклонения зрения на начальной стадии. Врачи отметили, что такого оборудования даже в европейских клиниках единицы.

Также «Охматдет» получил, в частности, хирургическое устройство для отделения планирования семьи, наличие которого возродило работу отделения в целом, комплекс оборудования для бактериологической лаборатории.

В свою очередь Кличко также отметил важность усиления возможностей главной в Украине больницы матери и ребенка новым оборудованием. По его словам, благодаря новым возможностям в медучреждении теперь многие украинские семьи смогут не тратить много средств, чтобы обеспечить выезд и лечение своих детей за границей, поскольку теперь смогут сделать сложные операции и восстановить здоровье сына или дочери в Киеве.

Мэр добавил, в получении «Охматдетом» оборудования есть большая заслуга его брата Владимира, который является членом наблюдательного совета немецкого фонда.