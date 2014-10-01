Австрия будет поставлять оборудование для детской больницы "Охматдет"
17:32, 01 октября 2014Страна
0
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного заявления с канцлером Австрии Вернером Файнером
Фото: УНИАН
Австрия предложила поставлять оборудование для детской больницы "Охматдет".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместного заявления с канцлером Австрии Вернером Файнером.
«Мы считаем чрезвычайно важным участие Австрии в оснащении детской больницы "Охматдет" в Киеве. Принципиально важно, чтобы больница имела современные технологии и мы очень благодарны Австрии за это любезное предложение", - сказал глава государства.
Порошенко также отметил, что Австрия пригласила 200 детей из пострадавших регионов, освобожденных от оккупации, для проведения зимних каникул на ее территории.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter