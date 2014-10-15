Минздрав разработал порядок перевода участников АТО из ведомственных госпиталей в другие медучреждения

Министерство здравоохранения разработало порядок перевода раненных участников антитеррористической операции из ведомственных госпиталей в медицинские учреждения, подчиненные министерству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, документ разработан с целью информирования раненных участников АТО о возможности дальнейшего лечения и реабилитации после интенсивной терапии.

По словам и.о. министра здравоохранения Украины Василия Лазоришинца, военнослужащие, которые сейчас защищают государство, не должны кочевать между медицинскими учреждениями, а должны сразу продолжать реабилитацию в госпиталях Минздрава.

В документе, в частности, отмечается, что лица, которые определены пунктом 19 ст. 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», направляются ведомственными учреждениями здравоохранения на лечение и реабилитацию в территориальные госпитали ветеранов войны, в украинские госпитали для воинов-интернационалистов «Лесная поляна» и в Украинский государственный медико-социальный центр ветеранов войны при наличии следующих документов: направление на лечение и реабилитацию в госпиталь; выписного (переводного) эпикриза; постановления военно-врачебной комиссии (ВВК) и документа, удостоверяющего личность военнообязанного.

Направление на перевод военнослужащего может предоставить военный комиссар, военное учреждение здравоохранения или командир воинской части. В свою очередь постановление военно-врачебной комиссии содержит: выписку из протокола заседания ВВК; свидетельство о болезни; справку ВВК.

Кроме военнослужащих, реабилитацию в госпиталях, подчиненных МОЗ Украины, могут проходить и работники предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в районах проведения АТО, и которым, в соответствии с законодательством, предоставлен статус участника боевых действий. Эта категория пациентов направляется в территориальные госпитали учреждениями здравоохранения общей сети, а в Украинский госпиталь для воинов-интернационалистов «Лесная поляна» и в Украинский государственный медико-социальный центр ветеранов войны - лечебно-отборочными комиссиями областных госпиталей ветеранов войны.

Соответствующий нормативный документ МОЗ направило в Минобороны и МВД.