8 тыс. медицинских средств закупило МВД для Нацгвардии

Министерство внутренних дел Украины приобрело для Национальной гвардии Украины 8 тыс. терапевтических инструментов и приборов, протезов и ортопедических приспособлений/нательных защитных средств на общую сумму 40 млн грн, а также 8 тыс. головных защитных уборов на общую сумму 18,4 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки Украины».

В сообщении сказано, что научно-производственное предприятие «Темп-3000» поставит МВД весь товар до конца текущего года.

Договора между МВД и предприятием "Темп-3000" заключены 9 октября текущего года. Источником финансирования являются средства государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство внутренних дел Украины уже приобрело у НПП "Темп-3000" 2 732 бронежилета 4-го класса защиты на общую сумму 14,47 млн грн.

Минобороны приобрело у предприятия "Темп-3000" для украинской армии 36 тыс. бронежилетов "Корсар М3-4" и их эквивалентов на общую сумму 180,55 млн грн.