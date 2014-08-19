Вступил в силу приказ Минздрава Украины, позволяющий завозить незарегистрированные медизделия для нужд АТО

После публикации в «Офіційному віснику України» вступил в силу приказ Минздрава Украины от 21 июля 2014 года № 510, которым внесены изменения в Порядок ввоза на территорию Украины незарегистрированных медицинской техники и изделий медицинского назначения, а именно расширен перечень случаев, в которых разрешается такой ввоз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, министерство разработало этот приказ с целью обеспечения возможности ввоза на территорию Украины и применения незарегистрированных медицинской техники и изделий медицинского назначения, которые предназначены для использования в условиях проведения антитеррористической операции, введения военного, чрезвычайного положения.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам выдает сообщение относительно возможности ввоза на территорию Украины незарегистрированных медицинской техники и изделий медицинского назначения.

Для получения такого сообщения заявитель подает в Гослекслужбу Украины заявление на имя председателя Гослекслужбы Украины, в котором указываются цель ввоза незарегистрированных медицинской техники и изделий медицинского назначения, их название, количество, предприятие-производитель, страна-производитель, перечень сопроводительных документов.

В случае ввоза незарегистрированных медицинских изделий при проведении антитеррористической операции, введении военного, чрезвычайного положения к заявлению прилагаются:

документ, который подтверждает поступление медицинской техники и изделий медицинского назначения для предотвращения последствий стихийного бедствия, аварий, эпидемий и эпизоотий, экологических, техногенных катастроф, других экстремальных ситуаций, проведения антитеррористической операции, введения военного, чрезвычайного положения;

копии сопроводительных документов (инвойс, накладная и т.п.);

ходатайство органов исполнительной власти, местного самоуправления о ввозе медицинской техники и изделий медицинского назначения для предотвращения последствий стихийного бедствия, аварий, эпидемий и эпизоотий, экологических, техногенных катастроф, проведения антитеррористической операции, введения военного, чрезвычайного положения (при наличии);

решение, принятое в соответствии с законодательством в случае стихийного бедствия, аварий, эпидемий и эпизоотий, экологических, техногенных катастроф, проведения антитеррористической операции, введения военного, чрезвычайного положения;

копии документов, которые подтверждают качество и безопасность медицинской техники и изделий медицинского назначения, выданных в соответствии с законодательством (дополнительно: для медицинской техники и изделий медицинского назначения, что являются стерильными – документ о соответствии требованиям санитарного законодательства Украины).