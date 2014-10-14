Сегодня Минздрав планирует начать массовое раскрытие предложений по госзакупкам лекарств

Замминистра сообщил, что Минздрав оплатил госзакупки на сумму 104 млн грн, подписал договоры на 500 млн грн, а тендерные процедуры проводятся на сумму 879 млн грн. При этом, по его словам, всего необходимо провести госзакупки на сумму 2,16 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, скандал вокруг госзакупок лекарств разгорелся в начале сентября, когда общественные организации заявили о задержке проведения тендеров. Общественники считают, что основная причина – это коррупция в Минздраве.

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При этом в Минздраве сообщили, что тендеры на закупку лекарств за бюджетные средства задерживаются из-за низкого качества тендерной документации и жалоб участников торгов в Антимонопольный комитет. Также в министерстве отметили, что фармкомпании не проявили большой заинтересованности в участии в торгах.

Сегодня, 13 октября, Минздрав сообщил о продолжении блокирования закупок лекарств за бюджетные средства из-за массовой подачи жалоб в Антимонопольный комитет.