Более 200 тыс. продуктовых наборов получили дончане в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", более 200 тысяч продуктовых наборов, а также детское питание, продукты гигиены получили жители Донецка в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова в течение 1,5 месяцев. Всего в город по состоянию на сегодняшний день доставлено 275 тыс. проднаборов, и каждую неделю грузовые машины продолжают завозить в Донецк необходимые продукты питания. Силами волонтеров, в том числе ФК «Шахтер», помощь раздают дончанам. Продукты, а также, при необходимости, медикаменты, доставляют адресно на дом тем, кто не может самостоятельно добраться до пункта выдачи гуманитарной помощи.

Сегодня продуктовые наборы получали, в том числе, жители Киевского и Ленинского районов города. В каждом из этих районов роздано уже около 19 тыс. продуктовых наборов для самых незащищенных категорий: одинокие матери с детьми до 18 лет, многодетные семьи, которые воспитывают от 3-х несовершеннолетних детей; семьи с детьми-сиротами, детьми под опекой, детские дома семейного типа; семьи с детьми-инвалидами, инвалиды 1-2 группы, участники и инвалиды боевых действий в Афганистане; дети войны, участники ВОВ; люди, которые обслуживаются на дому территориальными центрами социального обслуживания населения; пенсионеры.

Учитывая кризисную гуманитарную ситуацию в городе, Штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова и далее продолжит доставлять продукты и детское питание в Донецк. В частности, сегодня из Днепропетровска в Мариуполь отправилась очередная колонна грузовых машин с помощью. 80 тысяч продуктовых наборов в рамках этого «рейса» предназначены для жителей Донецка и будут доставлены в город в конце недели.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.