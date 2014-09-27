Гуманитарный рейс Ахметова доставил на Донбасс продукты для миллиона человек

Как сообщили УНИАН в Кризисном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова, 1100 тонн помощи, - это более 100 тыс. продуктовых наборов для жителей Донецка и других городов в зоне АТО, а также для вынужденных переселенцев в Мариуполе – их в городе проживает более 6 тыс.

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Начиная с августа, в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова на Донбасс уже доставлено 550 тысяч продуктовых наборов, что покроет потребность в продуктах питания для более миллиона человек. По состоянию на сегодняшний день, в города Донецкой и Луганской областей доставлено более 350 тыс. продуктовых наборов, роздано людям – более 250 тыс. Больше всего помощи направлено в Донецк, Мариуполь, Первомайский, Новоазовский и Славянский районы, Святогорск, Горловку, Кировское, Авдеевку, Краснодон и Свердловск (Ровеньки). Кроме продуктовых пакетов, в которые входит мука, крупы, масло, сахар, консервы, сгущенное молоко, печенье, свечи и спички, Гуманитарный рейс привез детское питание и гигиенические наборы.

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На сегодняшний день, в Донецк уже доставлено 135 тысяч продуктовых наборов. Гуманитарный груз в городе фасуют и помогают раздавать волонтеры, в том числе ФК «Шахтер» и стадиона «Донбасс Арена».

Помимо жителей Донецка, продукты также получают пациенты и медицинский персонал лечебных учреждений города. На неделе в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, в областную травматологическую больницу, Центральную клиническую больницу №3, а также в Донецкий региональный центр охраны материнства и детства были доставлены продуктовые наборы, а пациентки перинатального центра получили также свежие фрукты, овощи, мясо.

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Кроме продуктов, Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова обеспечивает медикаментами, оборудованием вышеуказанные лечебные учреждения, а также Донецкое областное клиническое территориальное объединение и Областную детскую клиническую больницу. В город переданы аптечки для пожилых людей, матерей и детей, для бомбоубежищ.

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Для оказания помощи людям на Донбассе Ринат Ахметов принял решение открыть Гуманитарный Рейс и дал поручение Гуманитарному штабу «Поможем» при своем благотворительном фонде доставить в зону конфликта не менее 10 тыс. тонн гуманитарной помощи. Следующие колонны с помощью будут отправлены на Донбасс уже на следующей неделе.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.