Среди 81 страны Украина третья по распространению сложной формы туберкулеза

Украина оказалась на третьем месте по процентному соотношению усложненной формы туберкулеза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всемирной организацией здравоохранения в 81 стране, сообщил в интервью «Немецкой волне» эксперт ВОЗ Маттео ЗИГНОЛЬ.

По словам М.ЗИГНОЛЯ, так называемая «полирезистентная форма туберкулеза» является стойкой к традиционным медикаментам, и лечить ее нужно более агрессивными лекарствами. Как подчеркнул эксперт, пациенты выздоравливают в 65 процентах случаев. Но при условии, что им быстро поставили диагноз и начали правильное лечение. В то же время, по его словам, в Украине научным работникам удалось установить связь между “полирезистентной формой” туберкулеза и ВИЧ.

“Люди, живущие с ВИЧ, вдвое вероятнее получат именно эту тяжелую форму туберкулеза”, - сказал М.ЗИГНОЛЬ. По его мнению, особо уязвимыми группами для инфицирования обоими вирусами могут быть наркозависимые и заключенные.

Репрезентативное исследование Всемирной организации здравоохранения проводилось только в Донецкой области. Однако, это не означает, что такая проблема не существует в других регионах Украины, отметил М.ЗИГНОЛЬ.