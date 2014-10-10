Количество внутренних переселенцев в Украине уже составило почти 400 тыс. человек

Общее количество внутренне перемещенных лиц в Украине составляет 399 тыс. 964 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

«По информации Службы по чрезвычайным ситуациям, число переселенцев по состоянию на сегодняшний день – около 400 тысяч человек, а именно: 399 тысяч 964 человека. Поражает то, что за сутки количество переселенцев увеличивается. В частности, только за одни сутки переселенцами стали около 10 тысяч 400 человек», - отметила омбудсмен.

Лутковская также отметила, что по состоянию на сегодняшний день, по информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, осталось около 1 тыс. 210 объектов на всей территории Украины, в которых можно разместить переселенцев из Крыма и Донбасса.

Кроме того, уполномоченный ВР по правам человека отметила необходимость принятия закона о защите прав внутренне перемещенных лиц еще нынешним составом парламента.