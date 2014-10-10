В Донецкой области переселенцы из зоны АТО получили помощь от ООН

В Донецкой области переселенцы из зоны АТО получили помощь от представителей ООН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации представители Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев доставили в Донецкую область теплые вещи и стройматериалы для людей, пострадавших в результате боевых действий в регионе.

Представители ООН во главе с руководителем представительства УВКБ в Украине, Молдове и Беларуси Олдрихом Андрисеком доставили в г.Святогорск, где в пансионате "Славяногорский" проживают временные переселенцы, тысячу теплых одеял и 400 единиц теплой одежды для женщин, мужчин и подростков.

Кроме теплых вещей, представители Организации Объединенных Наций привезли в Донецкий регион 50 упаковок специального строительного брезента, с помощью которого можно быстро восстановить десять тысяч квадратных метров кровли в пострадавших домах. Это позволит части переселенцев быстрее вернуться в свои дома. Груз доставили в славянский поселок Семеновка и город г.Северск Артемовского района.

Замглавы губернатора Тамара Лукьянчук, принимавшая участие в передаче «гуманитарки», поблагодарила УВКБ ООН за пристальное внимание к проблемам вынужденных переселенцев и оказание им действенной помощи.