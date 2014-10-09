Гуманитарный штаб при фонде Ахметова отправил в Донецкую область аптечки «матери и ребенка»

200 штук аптечек оставлено в Мариуполе для детей-переселенцев, 500 штук отправлено в Донецк, около 40 – в Бердянск на зимнюю базу, где проживают более 300 жителей из Донбасса. Завтра волонтеры Гуманитарного штаба будут адресно развозить аптечки.

«В Донецком регионе есть сложность с приобретением медикаментов, поэтому Гуманитарный штаб сформировал специальную аптечку «матери и ребенка», - рассказывает Кристина Попова, координатор медицинского направления «Помощь населению». – Эти аптечки могут получить мамы детей инвалидов, многодетные мамы с тремя и более детьми, и мамы детей до 1 года и Донецкой области. Для этого необходимо оставить заявку по телефону «горячей линии» Штаба0 800 50 9001».

Каждая аптечка включает самые необходимые медицинские препараты и расходные материалы для детей до 10 лет: жаропонижающие, противовирусные, противорвотные препараты, йод, перекись водорода, бинты, пластыри и прочее.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.