ВОЗ выделила Украине более 3 млн канадских долларов на закупку вакцин

Всемирная организация здравоохранения выделила Украине более 3 млн канадских долларов на закупку самых необходимых вакцин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Алена Терещенко.

По ее словам, остатки иммунобиологических препаратов в Украине минимальны, потому Минздрав обратился к ВОЗ, ЮНИСЕФ и другим организациям с просьбой о международной помощи.

Также заместитель министра здравоохранения информировала, что Минздрав выступил с предложением внести изменения в Закон «О лекарственных средствах» относительно возможности использования вакцин, которые прошли госконтроль качества и применялись в медицинской практике, с тем, чтобы разблокировать использование 650 тыс. доз вакцины БЦЖ, у которой закончился срок регистрации, но действует срок пригодности (до августа 2015 года).