9 простых правил счастливой жизни

1. Записывай все хорошее, что с тобой случается. Заведи себе правило перед сном вспоминать все приятные моменты дня. И обязательно благодари людей и события, которые были приятны или научили тебя чему-то, пишет edinstvennaya.ua.

2. Занимайся медитацией ежедневно, в идеале - минут по 30. Для этого необязательно принимать позу лотоса. Просто сядь, расслабься, сосредоточься на своем дыхании. Или сосредоточь свое внимание на наблюдении за природой: солнцем, зеленью, облаками. Во время медитаций подобные мысли заряжают мозг.

3. Ежедневно визуализируй свою мечту! Закрой глаза и представь себе картинку, в которой твое желание уже свершилось. Проследи, какие эмоции у тебя вызвала эта картинка: удовольствие, счастье, гордость.

4. Улыбайся каждый день. Улыбка посылает в мозг сигнал, что мы счастливы. И организм начинает вырабатывать эндорфины - гормоны счастья.

5. Используй только позитивные утверждения! Даже если ситуация тебе не слишком нравится, ищи в ней позитивные моменты. Ежедневно читай позитивные рассказы, анекдоты, смотри оптимистичные фильмы.

6. Следи за своей позой! Когда мы сгорблены, зажаты, то и эмоции будут как у прибитого проблемами человека. Сядь прямо, ходи расправив плечи, представив, что у тебя на голове корона. И ты сразу же почувствуешь, что настроение поднимается!

7. Следи за своим здоровьем и тем, что ты ешь. Ведь мы то, что мы едим. Тяжелая, вредная пища угнетающе действует на наши эмоции. Проходи медосмотры регулярно: если ты плохо себя чувствуешь, ты не можешь сполна наслаждаться жизнью.

8. Окружи себя позитивными людьми, которые не стонут, не ноют - которые умеют радоваться жизни. Теми, кто поднимает твою самооценку и вдохновляет на свершения.

9. Заполни свою жизнь интересными событиями - и у тебя не будет времени хандрить!