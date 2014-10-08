Яценюк будет предлагать ВР принять закон о закупке вакцин и проведении вакцинации

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк будет предлагать Верховной Раде принять проект закона о закупке вакцин и проведении срочной прививки украинцев. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в ходе заседания правительства.

«В понедельник буду просить ВР, чтобы приняли закон по вакцинам, чтобы мы обеспечили срочно вакцинацию украинцев», - сказал Яценюк.

Он также поручил руководству Министерства здравоохранения вместе с Антимонопольным комитетом провести публичное совместное заседание по вопросу организации закупки лекарств. «Пусть народ знает, кто закупал, кто виноват», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в связи с провалом программы закупки лекарств отстранил от исполнения обязанностей министра здравоохранения Олега Мусия и освободил первого заместителя министра Руслана Салютина.