Украина обеспечена вакцинами лишь на 30%

По состоянию на 30 июля наличие иммунобиологических препаратов в целом по Украине составляла лишь 28,7%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР", об говорится в ответе Минздрава Украины относительно обеспеченности областей вакцинами по состоянию на конец июля, полученном на депутатское обращение народного депутата фракции “УДАР”, председателя подкомитета законодательного обеспечения охраны материнства, детства, репродуктивного здоровья Комитета ВР по вопросам здравоохранения Марии Ионовой.

В частности, по состоянию на 30 июля наличие иммунобиологических препаратов в целом по Украине составила лишь 28,7%. По словам Ионовой, в отдельных регионах обеспеченность соответствующими препаратами вообще угрожающе низкая. Речь идет, в частности, о Львовской (0,4%), Запорожской (0,8%), Тернопольской (1,3%), Хмельницкой (1,9%), Одесской (2,9%), Днепропетровской (3,8%) областях.

«Сегодня следует немедленно разблокировать процесс государственных закупок иммунопрофилактических препаратов и обеспечить его системность», - отметила Ионова.

По ее данным, также опасной остается ситуация с осуществлением профилактики туберкулеза: “С начала лета ко мне начали поступать жалобы от матерей новорожденных на отсутствие в роддомах вакцин для профилактической прививки против туберкулеза. Я обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой проинформировать о мерах, которые планируются для исправления этой ситуации. Из ответа стало понятно, что проблема с наличием вакцины обусловлена, в частности, перерегистрацией этого препарата”, - отметила она и подчеркнула , что обеспеченность соответствующей вакциной в целом по Украине – всего 8,3%.

Ионова отметила, что дети не должны быть заложниками ситуации с перерегистрацией препаратов и руководство Министерства здравоохранения будет нести политическую ответственность за вероятный срыв процесса иммунизации и отсутствие вакцин в учреждениях здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, 18 июля Кабинет министров Украины официально заявил, что министр здравоохранения Украины Олег Мусий несет персональную ответственность за срыв программы закупок лекарственных средств, медицинских иммунологических препаратов (вакцин), изделий медицинского назначения.

Как говорилось в сообщении, правительство Украины обратилось к Генеральной прокуратуре, дало поручение Министерству внутренних дел и Национальному агентству по вопросам госслужбы Украины проверить причины непроведения в установленные законом сроки соответствующих тендерных закупок.

Как отмечается, премьер-министр Украины неоднократно поручал министру здравоохранения организовать и провести тендерные закупки лекарственных средств, медицинских иммунологических препаратов (вакцин), изделий медицинского назначения. Впрочем, при наличии необходимого бюджетного финансирования эти процедуры не были проведены Минздравом, подчеркивается правительством.

25 июля Министерство здравоохранения Украины повторно обратилось в Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине и в Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в нашем государстве с просьбой изыскать возможность предоставления неотложной помощи в обеспечении иммунобиологическими препаратами.

В письме за подписью министра Мусия отмечается, что за последние четыре года недофинансирование Общегосударственной программы иммунопрофилактики составило около 400 млн грн, в результате чего значительно выросло количество детей, которые не привиты, или вакцинированы с нарушением сроков.

Минздрав Украины начал тендерные процедуры, однако недофинансирование программы иммунопрофилактики, ограниченный рынок вакцин и рост цен не позволят закупить необходимое количество препаратов. Минздрав Украины выражает организациям благодарность за многолетнее конструктивное сотрудничество и просит ВОЗ и ЮНИСЕФ изыскать возможность поставки в Украину иммунобиологических препаратов в качестве гуманитарной помощи.

С аналогичной просьбой Минздрав Украины обратился к Представительству Всемирного банка в Украине, в Фонд народонаселения ООН в Украине, говорится в сообщении.