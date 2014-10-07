Распределение немецкого гуманитарного груза будет происходить под контролем Красного Креста

Распределение немецкого гуманитарного груза, который пересек украинскую границу и следует на восток, будет происходить под контролем Красного Креста

и Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

"У нас есть информация о маршруте этой колонны. Она будет направляться в те места, которые не контролируются боевиками, и будет и представителями Красного Креста и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на которую возложена ответственность за доставку", - сказал Лысенко. Он отметил, что для складирования груза определено несколько мест, из которых будет распространяться помощь в населенные пункты, которые больше всего в ней нуждаются.

По словам Лысенко, среди гуманитарного груза есть вещи, которые необходимы в зимний период - установки для выработки электроэнергии, установки по обогреву, палатки, теплые вещи и прочее.