Красный Крест и ОБСЕ готовы проводить тренинги для украинских психологов

Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям нарабатывают новые подходы к преодолению психологических проблем у людей, которые пострадали в результате боевых действий на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил начальник Центра психологического обеспечения ГСЧС Анатолий Сычевский.

«Проблема сводится к тому, что специалисты есть, но нет координации на уровне государства. На сегодняшний день мы отрабатываем новые научно-методологические подходы к внутренне перемещенным лицам. Нам необходимо выходить на новый уровень - выявлять людей, которые нуждаются в определенных медико-психологических мерах, реабилитации», - сказал Сычевский.

По его словам, психологи ГСЧС также готовятся оказывать психологическую помощь участникам АТО.

«Необходимо объединить усилия научно-исследовательских учреждений, Министерства образования, обороны, ГСЧС, чтобы объединиться и наработать соответствующие рекомендации для психологов», - сказал он.

Как отметил Сычевский, Красный Крест и ОБСЕ готовы предоставить своих специалистов для работы в Украине, чтобы они проводили мастер-классы и тренинги для психологов и медиков.