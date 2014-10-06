Марина Порошенко стала почетным членом Ассоциации педиатров Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, выступая перед собравшимися, Марина Порошенко поблагодарила всех врачей, которые, несмотря на сложные условия и ситуацию в стране, остаются верными профессии и оказывают необходимую помощь детям. «Убеждена, что, несмотря на трудности, мы должны активно работать над обновлением и реформированием страны. Это касается и системы здравоохранения. Наша страна имеет прекрасных специалистов, и наша задача - создать все необходимы условия для их качественной работы», - заметила жена президента.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец заметил, что на сегодняшний день чрезвычайно важным остается вопрос медицинской помощи и реабилитации детей, временно перемещенных из зоны АТО. Над этим активно работает медицинское сообщество страны. Лазоришинец поблагодарил коллег за активность и профессионализм и отметил: «Медицина и медицинская наука должны двигаться вперед и развиваться, несмотря ни на что. Я хочу поблагодарить наших специалистов за активную работу и научные разработки мирового уровня, которые позволили существенно снизить смертность новорожденных и приблизить ее к среднеевропейским показателям».

Президент Ассоциации педиатров Украины Юрий Антипкин поблагодарил жену президента за участие в Конгрессе педиатров, внимание к медицинским вопросам Украины и вручил Марине Порошенко диплом почетного члена Ассоциации педиатров Украины.

По данным пресс-службы, нынешний конгресс педиатров призван обсудить актуальные вопросы, стоящие перед педиатрической службой страны, и выработать пути их решения. Это – проблемные вопросы острых респираторных инфекций, современные подходы к антибиотикотерапии, проблемы кардиологии детского возраста, социальной педиатрии и социально значимых заболеваний у детей.