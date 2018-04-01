В этом году больше всего детей усыновили из Донецкой области

На втором месте по показателям усыновления – Николаевская, затем Одесская и Днепропетровская области. Из учреждений Луганской области всего за 2014 год усыновили 59 детей.

По словам Дарьи Касьяновой, когда на Востоке начался конфликт, и не было возможности эвакуировать детей из интернатов, детей забирали ближайшие родственники, их устраивали в приемные семьи и детские дома семейного тип. «Приемные семьи готовы были забирать детей из опасного региона даже понимая, что не смогут получать первое время государственные выплаты, поскольку в Донецкой, Луганской областей работа казначейств и служб заблокирована. Традиционно больше всего усыновляли детей жители Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской областей. Порой детей усыновляли буквально под пулями. Так, нам известен пример, когда отец-усыновитель ездил за недостающими документами в Краматорск тогда, когда там шли активные боевые действия. Сначала удочерили девочку, а в марте благодаря порталу «Сиротству-нет!» нашли и мальчика в Краматорском доме ребенка. К слову, за год с портала www.sirotstvy.net в семьи попало 1300 детей», - рассказывает Дарья Касьянова.

Дарья Касьянова выделила три проблемы, возникшие из-за ситуации в стране. В первую очередь, это рост биологического сиротства по причине гибели родителя или родителей. При этом родственники не могут оперативно оформить опеку, поскольку не работают учреждения, суды, службы по делам детей, бывают потеряны свидетельства о рождении, другие детские документы. Во-вторых, это рост социального сиротства, когда семьи переселенцев попадают под влияние интернатов, которые предлагают «на время» забрать ребенка на полное государственное обеспечение. В-третьих, впервые за многие годы возникло такое явление, как беспризорные дети, во многом, из-за неспособности родителей объяснить детям происходящее, из-за агрессии и психоэмоционального состояния детей.

С целью оказания психологической помощи переселенцам из Донбасса Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова запускает новый проект – «Психологическая служба Гуманитарного штаба». 250 кризисных психологов, которые подготовлены специально к работе с последствиями войны, будут работать в том числе с детьми из зоны АТО в возрасте 3-16 лет, с детьми из приемных семей и детских домов семейного типа, а также с детьми, которые пострадали психически и физически за все время военных действий.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной, в том числе медицинской, помощи; оказание адресной помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.