НДС на импорт лекарств предлагают установить на уровне 3%

Народный депутат Украины Антон Яценко, член депутатской группы «Экономическое развитие», предлагает установить 3%-ную ставку налога на поставки в Украину лекарств и медицинских изделий, разрешенных для производства и применения, а также необходимых при клинических испытаниях.

Соответствующий законопроект № 5120 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно снижения цен на лекарственные средства)» опубликован на сайте парламента.

Кроме того, в законопроекте предложено установить уровень предельной снабженческо-сбытовой надбавки на лекарства и медизделия, которые реализуются в Украине, на уровне 3% оптово-отпускной цены, а предельные торговые (розничные) надбавки на уровне 5% от закупочной цены лекарств.

В пояснительной записке автор законопроекта отметил, что повышение цен на лекарства с марта 2014 года обусловлено в первую очередь введением налога на импорт медпродукции. По информации депутата, за этот период лекарства подорожали на 20%.

«Принятие указанного проекта закона будет способствовать снижению цен на лекарственные средства в Украине, в частности на импортные препараты», - считает он.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», вступившему в силу 1 апреля, в Украине введен НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств. Вместе с тем, изначально норма в законе была прописана недостаточно четко, из-за чего при ввозе лекарств взималось не 7% НДС, а по общей ставке — 20%. Однако Верховная Рада приняла соответствующие изменения, урегулировав взимание НДС на уровне 7%.

С весны 2014 года в Украине наблюдается существенное повышение цен на лекарства. Общественные организации, выступая от имени потребителей, неоднократно заявляли, что цены на импортные лекарства в Украине выше, чем в соседних странах. Более того, рост цен связан не только с колебанием курса валют и введением 7% НДС на импорт лекарств, но и со злоупотреблением аптечных сетей, дистрибьюторов, производителей.