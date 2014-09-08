Кабмин обновил перечень медизделий, ввоз которых облагается 7% НДС

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Утвердить перечень медицинских изделий, операции по поставке на таможенной территории Украины и ввоз на таможенную территорию Украины которых подлежат обложению налогом на добавленную стоимость по ставке 7 процентов», - говорится в постановлении №410.

Новым постановлением определено, что НДС облагается почти 100 видов медицинских изделий. В частности, налогом облагается вата, марля, бинты и аналогичные изделия, необходимые для применения в медицине, хирургии, стоматологии, кроме ветеринарии; зубные цементы и другие стоматологические материалы для пломбирования зубов; контрацептивы; линзы и растворы для ухода за контактными линзами; рентгеновские фотопластинки и фотопленки, а также проявители и фиксаторы для них.

Согласно постановлению, также налогом облагаются автомобили специального назначения для использования медицинскими учреждениями, оснащенные соответствующим оборудованием, которые не предназначены непосредственно для перевозки больных и медперсонала.

Кроме того, правительство постановило, что налогом облагаются микроскопы, некоторые виды лазеров, диагностические аппараты для ультразвуковых обследований (сканеры) и их составные части, магнитно-резонансные томографы, рентгеновских аппараты и аппаратура, основанная на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О предотвращении финансовой катастрофы», вступившему в силу 1 апреля, в Украине вводится НДС в размере 7% на операции по поставкам лекарств. Вместе с тем, изначально норма в законе была прописана недостаточно четко, из-за чего при ввозе лекарств НДС взималось в размере не 7%, а по общей ставке — 20%. Однако Верховная Рада приняла соответствующие изменения, урегулировав взимание НДС на уровне 7%.