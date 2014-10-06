Минздрав предлагает изменить критерии аккредитации медицинских учреждений

Министерство здравоохранения Украины предлагает изменить критерии аккредитации учреждений здравоохранения, что, по мнению ведомства, повысит уровень качества медицинского обслуживания.

Соответствующий проект приказа «О внесении изменений в критерии аккредитации учреждений здравоохранения» опубликован 3 октября на сайте министерства для общественного обсуждения.

«В результате принятия проекта приказа государство гарантирует гражданам повышение уровня качества медицинского обслуживания», - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, министерство предлагает установить обязательную сертификацию заведений, которые хотят получить высшую категорию. В частности, для получения высшей категории медучреждения, предоставляющие вторичную и третичную медицинскую помощь, должны предоставить сертификат соответствия системы управления качеством, которая установлена у них, требованиям национального стандарта. Если медучреждение претендует на получение первой категории и имеет сертификат качества, оно должно соответствовать критериям на 85-94%, а если на вторую категорию – на 70-84%. При этом медучреждение имеет право претендовать на высшую категорию и без сертификата, однако тогда необходимо соответствовать критериям на 95-100%.

В министерстве пояснили, что данные изменения будут стимулировать руководителей медучреждений внедрять систему управления качеством и получать сертификат, который дает возможность повысить аккредитационную категорию.

Данный проект приказа, согласно пояснительной записке, требует согласования с профильными ведомствами и министерствами, а также с общественными организациями.

Справка УНИАН. Аккредитация учреждения здравоохранения - это официальное признание наличия в учреждении здравоохранения условий для качественного, своевременного, определенного уровня медицинского обслуживания населения, соблюдения им стандартов в сфере здравоохранения, соответствия медицинских (фармацевтических) работников единым квалификационным требованиям. Аккредитация медицинских учреждений является обязательной для всех учреждений системы здравоохранения независимо от формы собственности.