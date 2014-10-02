Коллектив медуниверситета им. Богомольца настаивает на своем праве избирать ректора
Нынешнего ректора медицинского университета Екатерину Амосову поддерживают большинство коллектива
Коллектив Национального медицинского университета им. А. Богомольца настаивает на своем праве избирать ректора медуниверститета и призывает суд принять законное решение по этому делу.
Об этом говорилось сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Коррупции в медицине способствуют суды. На примере восстановления экс-ректора Национального медицинского университета А.А.Богомольца Виталия Москаленко».
Участники пресс-конференции сообщили, что в конце сентября в университет поступило постановление Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, что Москаленко подал кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Киева, которым в июле с.г. было отменено решение Печерского райсуда Киеве о его восстановлении в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.
Проректор по научно-педагогической, лечебной работе и последипломному образованию НМУ им. А.Богомольца Александр Науменко подчеркнул, что нынешнего ректора медицинского университета Екатерину Амосову поддерживают большинство коллектива.
«Мнение членов трудового коллектива и воля коллектива игнорируется бывшим ректором Москаленко. Он продолжает свои действия, связанные с восстановлением в должности ректора. В соответствии с законом Украины о высшем образовании, трудовой коллектив университета имеет право избирать ректора, имеет право следить за его деятельностью, расти вместе с ректором и работать во благо университета. Трудовой коллектив нашего университета выразил свое мнение о деятельности ректора нашего университета (Москаленко - УНИАН). 74% голосов членов трудового коллектива университета проголосовали за отстранение Виталия Федоровича от должности ректора университета и выразили полное недоверие его деятельности в нашем университете. В соответствии с этим, министр здравоохранения Олег Мусий подписал приказ об отстранении Виталия Федоровича от должности ректора. «Пресловутый» Печерский суд восстановил его в должности. Однако Апелляционный суд Киева принял законное решение, отменив решение Печерского суда», - сказал Науменко.
Он также обратился в Высший специализированный суд, в котором сейчас рассматривается кассационная жалоба Москаленко о восстановлении его в должности ректора, с требованием поддержать мнение и решение трудового коллектива медуниверститета и принять законное решение по этому делу.
На пресс-конференции советник президента Украины, член Наблюдательного совета НМУ имени А.А.Богомольца профессор Ольга Богомолец подчеркнула, что сегодня «ни одна реформа в здравоохранении не сработает до тех пор, пока не будет уничтожена тотальная коррупция, которой проникнута эта система сверху к низу».
«Только если мы будем иметь жесткую позицию - только тогда нам удастся устранить тех людей, которые считают, что коррумпированная система должна жить в Украине... Медицинский университет финансируется на средства людей, которые платят налоги. Поэтому каждый из нас должен сегодня бороться, не бояться выражать свою жизненную позицию», - сказала советник президента.
«Для меня чрезвычайно важным является очищение университета, который носит имя моего прадеда», - отметила Богомолец и прибавила, что украинское общество ожидает изменение системы, в частности, и в здравоохранении. «Такого изменения системы нет. Это связано с отсутствием желания проводить реформы, отсутствием судебной реформы, которая в концепции президента является важнейшей», - сказала Богомолец.
Она считает, что без реформы правоохранительных органов «невозможна реформа ни в здравоохранении, ни в какой-либо другой отрасли».
«Для всех для нас очень важно не отступить, и все, кто хочет перемен в системе и перемен в обществе, должны отстаивать каждую такую маленькую позицию. Каждый сантиметр перемен дается с боем. Люди, стоящие по другую сторону, его пытаются отвоевать назад. Сегодня идет война против коррупции, и «с той стороны» никто легко не сдается. Если мы думаем, что прошлая система отступит, то она никуда не отступит. Коррупционная мафия, которая сегодня и в судебной системе, и в системе здравоохранения разрушает нашу жизнь и отнимает наше будущее», - сказала Богомолец.
Как отмечается в розданном на пресс-конференции пресс-релизе, Москаленко был освобожден от должности ректора НМУ имени А.А.Богомольца в начале апреля 2014 после многочисленных студенческих протестов и проверки Комиссией Минздрава, которая «установила злоупотребления более чем на 14 млн. гривень. По данному факту, Главное следственное управление города Киева начало досудебное расследование по уголовному делу № 12014100000001041 от 23.07.2014 по материалам Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца и УБОП ГУМВД Украины в городе Киеве, по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о присвоении, растрате и завладении имуществом университета в особо крупных размерах».
В начале июня после голосования высшего коллегиального органа - Конференции трудового коллектива НМУ - ректором была избрана Екатерина Амосова. Минздрав подтвердил, что избрание ректора прошло с соблюдением всех необходимых процедур.
4 июля Печерский районный суд Киева (судья Кирилюк И. В.) принял решение о восстановлении Москаленко в должности.
Однако, 30 июля с.г. Апелляционный суд города Киева отменил решение Печерского районного суда города Киева о восстановлении Москаленко в должности ректора.