Отменено решение суда о восстановлении Москаленко в должности ректора медуниверситета им. Богомольца

Апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева о восстановлении Виталия Москаленко в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Об этом ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

«Вчера состоялось заседание Киевского апелляционного суда, который полностью отменил решение Печерского суда о восстановлении Москаленко в должности ректора. Я благодарю судей, которые разобрались в правовых аспектах ситуации. Ситуация с двумя лицами по разным документам на должности ректора Национального университета закончилась. Это важно для коллектива, для студентов и их родителей, и для медицинского сообщества Украины», - сказала Амосова.

В то же время она заметила, что по окончании заседания апелляционного суда адвокат Москаленко публично заявил, что они будут обращаться в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Амосова отметила, что остаются открытыми вопросы «относительно деятельности администрации Национального медуниверситета на протяжении последних 10 лет, которые имеют признаки коррупционной деятельности».

«Сегодня утром в университет пришла следственная группа от УБОП МВД в Киеве с целью анализа документации относительно выплаты Москаленко 0,5% от всех просветительских услуг НМУ им. А.Богомольца. Только за последние три года - это более 1 млн грн, такой же контракт был на предыдущую каденцию Москаленко. Это наши с вами деньги, которые все мы заработали, предоставляя просветительские услуги нашим студентам, и которые были выплачены одному человеку. Кроме того, продолжается следствие относительно строительной деятельности НМУ, появляются новые факты. Мы получили совет завести независимую аудиторскую компанию в НМУ, чтобы понимать ситуацию. Есть ощущение, что финансово-хозяйственная деятельность НМУ имеет много секретов», - сказала Амосова.

Адвокат Анжелика Сицко проинформировала, что после того, как было принято решение об отстранении Москаленко с должности ректора вуза, Минздрав издал указ, которым была назначена комплексная проверка НМУ им. А.Богомольца.

«Были выбраны некоторые аспекты деятельности, и по результатам проведенной проверки была составлена справка, в которой было изложено, что обнаружила комиссия во время своей деятельности. Во время проверки были обнаружены некоторые финансовые нарушения со стороны бывшего руководства. Существуют определенные претензии по поводу выполнения ректором требований контракта и получения им награды по контракту. Указано, что тот контракт, который поощрял ректора на исполнение тех обязанностей, которые были оговорены между ним и Минздравом, им были не выполнены, однако, несмотря на это, он получал вознаграждение. Это не единственное финансовое нарушение, которое имело место. В частности, в справке отмечается о нарушениях, которые имели место во время ремонта в помещении по адресу: проспект Победы, 34, где расположен морфологический корпус №2. В частности, есть завышение строительных работ на сумму более 10 млн грн. Также отмечены финансовые нарушения, которые были выявлены комиссией во время строительства общежития №8 (ул. Заболотного). Указывается, что некоторые работы закрывались разными актами, то есть закрывались с одним контрагентом, а затем те же закрывались с другим контрагентом, и эти контрагенты получали вознаграждение за такие выполненные работы», - рассказала Сицко.

По ее словам, Национальный медицинский университет официально обратился в правоохранительные органы относительно обстоятельств, изложенных в упомянутой справке.

«На сегодняшний момент работает уже новое руководство в НМУ. Во исполнение тех обязанностей, которые имеет ректорат, назначены инвентаризационные проверки относительно товарно-материальных ценностей, которые считаются в НМУ. По результатам двух инвентаризаций было выявлено отсутствие товарно-материальных ценностей. В частности, с одним из контрагентов было обнаружено, что по договору хранения в 2013 году было передано товарно-материальных ценностей, а именно строительных материалов и оборудования, на сумму более 14 млн грн. Когда инвентаризационная комиссия приехала по указанному месту хранения, оказалось, что на этом месте расположен жилой дом. Это было обнаружено и относительно других контрагентов, в частности, в конце 2013 года было приобретено товарно-материальных ценностей, а именно мебели, на сумму 700 тыс. грн. Комиссией не были обнаружены не только товарно-материальные ценности, но и субъекты ведения хозяйства, которые их получили. О данных обстоятельствах поставлены в известность правоохранительные органы. Данные обстоятельства уже внесены в единый реестр досудебных расследований, сделана предварительная квалификация правоохранителями, и по состоянию на сегодняшний момент проводится досудебное расследование», - сообщила адвокат.