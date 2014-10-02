Выплаты больничных переселенцам будут осуществляться по фактическому месту жительства

По решению правительства, выплаты больничных потерпевшим на производстве для застрахованных внутренне перемещенных лиц будут осуществляться по фактическому месту жительством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, 1 октября 2014 года на заседании Кабинета министров Украины принято постановление «Об особенностях реализации конституционных прав отдельных категорий застрахованных лиц на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Как отметила министр социальной политики Людмила Денисова, на сегодняшний день лица, которые переселились из временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции, покинули работу и постоянное место жительства, и поэтому не могут получить гарантированные государством отдельные страховые выплаты.

В частности, выплата пособия по временной нетрудоспособности (в том числе, связанной с несчастным случаем на производстве), пособия по беременности и родам осуществляется через работодателя. Страховые выплаты в связи с несчастным случаем (месячные, единовременные выплаты потерпевшим и членам их семей) осуществляются органами Фонда социального страхования от несчастных случаев по месту регистрации лица.

Поэтому, с целью восстановления прав застрахованных лиц, было принято решение установить, что лица, находящиеся (находившиеся) в трудовых отношениях, которые перемещаются с временно оккупированной территории и районов проведения АТО, будут получать материальное обеспечение и социальные услуги непосредственно по фактическому месту жительства – в рабочих органах Фонда социального страхования по временной потери трудоспособности и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины.

При этом, если у лица нет необходимых документов, подтверждающих право на такие выплаты и социальные услуги, – они будут назначаться по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В случае отсутствия отдельных сведений о застрахованном лице в Реестре пособие будет назначаться в минимальном размере, установленном правлениями Фонда социального страхования по временной потери трудоспособности и Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, до получения необходимой информации с последующим пересчетом сумм.

Предусмотрено, что после принятия правлениями фондов необходимых нормативно-правовых актов больничные и страховые выплаты будут назначаться и выплачиваться в установленном порядке через банковские учреждения.

Как сообщал УНИАН, 1 октября комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс заявил, что по состоянию на 30 сентября число перемещенных лиц в Украине выросли до 368 тысяч.

Об этом комиссар Совета Европы сказал, ссылаясь на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, во время дебатов о ситуации в Украине на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

В то же время, ранее в ООН заявляли, что реальна цифра перемещенных лиц в Украине может превышать официальные данные втрое.