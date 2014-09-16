Мамы с детьми из Донецка будут зимовать на базах отдыха Киевщины и Херсонщины

Об этом УНИАН сообщили в Кризисном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова.

На этих выходных семь молодых мам, подопечных Донецкого областного центра матери и ребенка поселились в подготовленных для зимы Центрах в Киевской и Херсонской областях.

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Из Макеевки эти семь женщин с двенадцатью детьми, восемь из которых груднички, были эвакуированы Гуманитарным штабом при фонде Рината Ахметова еще в июле 2014 года. Два месяца они проживали на базах отдыха «Прометей» в село Глушковка Купянского района Харьковской области, где Гуманитарный штаб обеспечил им бесплатное проживание и питание.

С приближением холодов для мам с детьми снова встал вопрос, где жить, потому что база не подготовлена для проживания в осенне-зимний период. При участии партнеров Гуманитарного штаба Натальи Киркач и Романа Марабяна удалось договориться о размещении женщин в Центрах матери и ребенка в городах Херсоне и Фастове (Киевская область). На данный момент все 19 человек, включая 12 детей, живут в отапливаемых центрах.