Олег Мусий подчеркнул важность сохранения глобальной безопасности будущих поколений

Министр здравоохранения Украины Олег Мусий не исключает, что российские террористы могут нанести удар по атомным электростанциям Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, выступая на Конференции Всемирной организации здравоохранения по вопросам здоровья и климата, которая 27-29 августа проходит Женеве (Швейцарская Конфедерация), Мусий отметил: «Также стоит обратить внимание на еще одну угрозу от российских террористов, которые находятся на территории Украины. Имея на своем вооружении сверхсовременную военную технику, которая позволила сбить гражданской самолет «Боинг», террористы также могут нанести военный удар по одной из действующих атомных электростанций Украины. Горький опыт Чернобыльской катастрофы не может и не должен быть забыт международным сообществом».

По его словам, «уже сегодня мы являемся свидетелями многочисленных артиллерийских ударов и разрушений химических и других промышленных объектов Украины, в связи с чем у нас возникают серьезная обеспокоенность относительно назревания экологической катастрофы в центре Европы». Он добавил, что одним из наиболее актуальных примеров является неспособность надлежащего выполнения Украиной международных обязательств по Договорам с Японией в рамках Киотского протокола.

Мусий также подчеркнул, что, говоря о взаимосвязи климата и здоровья, невозможно не упомянуть об очередном вызове, с которым столкнулась Украина в связи с военной агрессией со стороны России. «185000 временно перемещенных лиц уже этой зимой могут оказаться заложниками глобального потепления, следствием которого стало резкое изменение и ухудшение климата на территории Украины. Суровая зима неизбежно приведет к вспышкам гриппа и простудных заболеваний, в то время как предоставление своевременной медицинской помощи будет ограничено по объективным причинам. Особенно это будет касаться территорий, контролируемых террористами, которые сознательно уничтожают медицинские учреждения и препятствуют работе медицинских бригад, подвергая их постоянным обстрелам», - подчеркнул он.

Мусий считает, что «объединение стран против московского путинского режима, постоянное международное давление на подобные ему диктатуры, должны стать приоритетом деятельности наших стран ради сохранения экологии планеты и нашего здоровья, глобальной безопасности будущих поколений на планете». «Пособничество и продуцирование терроризма - глобальная угроза здоровью и окружающей среде», - добавил глава Минздрава.

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