Минздрав просит передать вопрос строительства нового корпуса ОХМАТДЕТа в его ведение.

Как сообщили УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Олег Мусий.

По его словам, на сегодня вопрос достройки нового корпуса детской специализированной больницы "ОХМАТДЕТ" является проблематичным, поскольку капитальные расходы (в том числе на строительство) в государственном бюджете заморожены.

"Главным распорядителем средств на строительство на сегодня есть Укревроинфрапроект. Сейчас Минздрав обратился с официальным письмом к правительству с просьбой передать объект в ведение Министерства здравоохранения. Как только мы получим этот корпус в ведение Министерства, мы будем искать возможность привлечения внешних инвестиций, также будем искать средства внутри страны для завершения строительства. Этот корпус должен быть обязательно достроен, отделение трансплантации костного мозга должно работать, ведь государство тратит огромные суммы на лечение больных детей за рубежом, где операция стоит от 100 до 150 тысяч евро. В Украине такие операции стоили в два-три раза дешевле и медицинскую помощь, благодаря сэкономленным средствам, можно было бы предоставить большему количеству больных детей», - отметил Мусий.

Он подчеркнул, что Минздрав поддерживает общественную инициативу по созданию специального медицинского фонда, где будут аккумулироваться средства от введения 7% НДС на лекарства и повышения акцизных сборов на табачные изделия и алкогольные напитки.

"Эти средства должны использоваться адресно - на финансирование государственных программ по лечению различных заболеваний, которые финансируются на 50% от потребности и на достройку Охматдета. Однако подобные предложения еще должен рассмотреть парламент", - сказал Мусий.