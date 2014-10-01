Что "подтачивает" иммунитет человека

Осенью простуды случаются гораздо чаще, чем летом или весной. Ведь организм еще не полностью свыкся с тем, что лето позади, при этом осенние холода, сырость и ливни часто застают нас врасплох, пишет sitewomen.com. Что же еще, помимо перемен погоды и холодов влияет на наш иммунитет негативно?

Сидячий образ жизни. Если вам приходится работать в офисе, то вы наверняка проводите в сидячем положении как минимум треть суток. Каким же образом это относится к иммунитету? Дело в том, что при малоподвижном образе жизни, замедляется обмен веществ. Скорость поглощение организмом иммуностимулирующих веществ очень снижается. Как поступить? Примерно каждые час-полтора совершайте разминку. По возможности, больше ходите пешком, откажитесь от использования лифта. Это пойдет на пользу.

Как это ни странно, но плохая косметика тоже способна навредить иммунитету. Ведь все то, что вы наносите на кожу, не только держится на ней весь день, но и проникает внутрь организма. Поэтому стоит стараться избегать косметики, в основе которой химические формулы. Лучше отдайте предпочтение косметическим средствам с приставкой «органик» или «эко». Особенно вредным веществом считается Лаурилсульфат натрия. Перед тем, как купить товар, внимательно ознакомьтесь с составом.

Недосыпание. Наверняка вы наслышаны о том, как недостаток сна негативно влияет на наш организм. Как видите, иммунитет тоже страдает от ваших ночных посиделок за компьютеров или просмотров фильма до глубокой ночи. Поэтому постарайтесь спать 7 –8 часов в сутки – это самое оптимальное количество. Иначе, во время сна не успевает вырабатываться мелатонин. А без этого вещества иммунная система не сможет вырабатывать лейкоциты, которые и борются с различными инфекциями. Относитесь к своему здоровью ответственно!