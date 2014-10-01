"Айдар" отпустит грузовики с гуманитарной помощью штаба "Поможем"

Это решение было озвучено на сегодняшней встрече губернатора Луганской области Геннадия Москаля, представителя Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова Сергея Деласа, представителя батальона «Айдар».

Как сообщили УНИАН в Кризисном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем», машины с продуктовыми наборами уже сегодня выедут в Северодонецк, а оттуда отправятся в те населенные пункты, где нужна помощь и куда есть возможность доставить ее.

Как комментирует директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко, решение Гуманитарный штаб примет до конца дня. «Мы сообщим об этом дополнительно. Но не в Краснодон и не в Свердловск. Хотя людям там очень тяжело и, по нашим оценкам, более 60% жителей этих городов нуждаются в гуманитарной помощи, прежде всего - не имеют нормального доступа к еде. Прежде всего - из-за отсутствия денег. Месяцами старики не получают пенсии, другие социальные выплаты тоже заблокированы. Люди в беде. Мы хотим им помочь. Мы не можем им помочь, поскольку пока нас туда не впускают».

Часть продуктовых наборов начнут раздавать уже завтра в самом Счастье. С соответствующим обращением к Гуманитарному штабу «Поможем» при фонде Рината Ахметова обратился исполняющий обязанности городского головы города Счастье Александр Богиня. Для самых социально незащищенных категорий из числа переселенцев и жителей Гуманитарный штаб оставляет в городе одну машину с 2000 продуктовых наборов.

«Мы помогаем мирному населению. Это – миссия Фонда и Штаба, - говорит Наталья Емченко. - Вне зависимости от того, какой статус у населенных пунктов. Наши решения кому помогать основаны только на том, насколько людям нужна помощь. И стараемся помогать именно тем, кому помощь нужна больше других. Чтоб у нас был шанс помогать, мы просим не политизировать вопрос гуманитарной помощи».

Напоминаем, что 24 сентября десять грузовиков с помощью для почти 20 000 человек, направлявшиеся в города Краснодон и Свердловск Луганской области, были задержаны в населенном пункте Счастье 24-м батальоном территориальной обороны «Айдар» ВСУ и использовались бойцами подразделения в качестве защитного заграждения на территории Луганской ТЭС. Гуманитарная помощь в этих грузовиках предназначена мирному населению.